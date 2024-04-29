Російські війська проявляють опір та непокору своїм командирам, - ЦНС

На окупованих територіях на Донеччині помітна деморалізація серед особового складу окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За повідомленнями ЦНС, за березень у лавах росіян значно знизилися показники наступальних здібностей через великі втрати серед особового складу та техніки противника.
"Особливо критично у ворога в Бахмутському районі поблизу населеного пункту Часів Яр. Такі дії призводять до зниження морально-психологічного стану, внаслідок чого виникають прояви непокори молодшої ланки до своїх відрядників тактичного рівня", - написали в центрі.
Також у центрі назвали чинники, які негативно впливають на російські війська.
"Низька підготовка окупантів до наступу; низький рівень укомплектованості навченим особовим складом та новими зразками озброєння; відсутність можливості піти у відпустку; відсутність ротацій", - заявили в ЦНС.
Співробітники ЦНС також виділили байдуже ставлення командирів до свого особового складу як фактор деморалізації.
Крім цього, на думку центру, на окупантів впливає активне та ефективне застосування Силами оборони України дронів-камікадзе та іншого західного озброєння.
Раніше ми писали, що окупаційна влада затвердила професії, де не можна працювати українцям.
Також ми повідомляли, що росіяни навчають дітей "спотвореної" історії , привозячи "своїх" вчителів.
До речі, у загарбників не вистачає персоналу у школах , тому директорами вони призначають колишніх лаборантів та двірників.
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