Російські війська проявляють опір та непокору своїм командирам, - ЦНС

За повідомленнями ЦНС, за березень у лавах росіян значно знизилися показники наступальних здібностей через великі втрати серед особового складу та техніки противника.

"Особливо критично у ворога в Бахмутському районі поблизу населеного пункту Часів Яр. Такі дії призводять до зниження морально-психологічного стану, внаслідок чого виникають прояви непокори молодшої ланки до своїх відрядників тактичного рівня", - написали в центрі.

Також у центрі назвали чинники, які негативно впливають на російські війська.

"Низька підготовка окупантів до наступу; низький рівень укомплектованості навченим особовим складом та новими зразками озброєння; відсутність можливості піти у відпустку; відсутність ротацій", - заявили в ЦНС.

Співробітники ЦНС також виділили байдуже ставлення командирів до свого особового складу як фактор деморалізації.

Крім цього, на думку центру, на окупантів впливає активне та ефективне застосування Силами оборони України дронів-камікадзе та іншого західного озброєння.