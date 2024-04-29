Росийские войска проявляют сопротивление и неповиновение своим командирам, - ЦНС

На оккупированных территориях Донецкой области заметна деморализация среди личного состава оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
По сообщениям ЦНС, за март в рядах россиян значительно снизились показатели наступательных способностей из-за больших потерь среди личного состава и техники противника.
"Особенно критично у врага в Бахмутском районе вблизи населенного пункта Часов Яр. Такие действия приводят к снижению морально-психологического состояния, в результате чего возникают проявления неповиновения младшего звена к своим командировам тактического уровня", - написали в центре.
Также в центре назвали факторы, негативно влияющие на российских войск.
"Низкая подготовка оккупантов к наступлению; низкий уровень укомплектованности обученным личным составом и новыми образцами вооружения; отсутствие возможности уйти в отпуск; отсутствие ротаций", - заявили в ЦНС.
Сотрудники ЦНС также выделили безразличное отношение командиров к своему личному составу как фактор деморализации.
Помимо этого, по мнению центра, на оккупантов влияет активное и эффективное применение Силами обороны Украины дронов-камикадзе и другого западного вооружения.
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