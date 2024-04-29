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Росийские войска проявляют сопротивление и неповиновение своим командирам, - ЦНС

Понедельник 29 апреля 2024 07:30
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Росийские войска проявляют сопротивление и неповиновение своим командирам, - ЦНС Фото: росийские войска проявляют сопротивление и неповиновение своим командирам (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

На оккупированных территориях Донецкой области заметна деморализация среди личного состава оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По сообщениям ЦНС, за март в рядах россиян значительно снизились показатели наступательных способностей из-за больших потерь среди личного состава и техники противника.

"Особенно критично у врага в Бахмутском районе вблизи населенного пункта Часов Яр. Такие действия приводят к снижению морально-психологического состояния, в результате чего возникают проявления неповиновения младшего звена к своим командировам тактического уровня", - написали в центре.

Также в центре назвали факторы, негативно влияющие на российских войск.

"Низкая подготовка оккупантов к наступлению; низкий уровень укомплектованности обученным личным составом и новыми образцами вооружения; отсутствие возможности уйти в отпуск; отсутствие ротаций", - заявили в ЦНС.

Сотрудники ЦНС также выделили безразличное отношение командиров к своему личному составу как фактор деморализации.

Помимо этого, по мнению центра, на оккупантов влияет активное и эффективное применение Силами обороны Украины дронов-камикадзе и другого западного вооружения.

Ситуация на оккупированных территориях

Ранее мы писали, что оккупационные власти утвердили профессии, где нельзя работать украинцам.

Также мы сообщали, что россияне учат детей "искаженной" истории, привозя "своих" учителей.

К слову, у захватчиков не хватает персонала в школах, поэтому директорами они назначают бывших лаборантов и дворников.

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