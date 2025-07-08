Російські війська просунулися на кількох напрямках: карти ISW
Українські війська просунулися в районі Новопавлівки, а російські - на півночі Сумської області та в район Новопавлівки Торецька, Покровська та .
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Північна вісь
Геолокаційні дані показують, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Юнаківки. У Міноборони РФ стверджують, що ЗС РФ захопили населений пункт на схід від Теткиного і просунулися на південь.
Своєю чергою, український військовий експерт Костянтин Машовець повідомив 7 липня, що ЗСУ просунулися щонайменше на 2,5 кілометра між Кіндратівкою і Костянтинівкою і увійшли в Новомиколаївку.
Схід України
- Харківський напрямок. За даними ISW, російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, однак просування не отримали.
- Куп'янський напрямок. Ворожі війська атакували на північний схід від Куп'янська, але просування на цьому напрямку не домоглися.
- Борове і Лиманський напрямок. Успіху в росіян на цих напрямках немає.
Торецький напрямок
Геолокаційні дані показали, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Диліївки, що на північ від Торецька. Але є інформація про те, що українським захисникам вдалося відбити штурм у районі Попова Яру.
Покровський напрямок
Також нещодавно російські війська просунулися на Покровському напрямку. Вони атакували в напрямку Мирного, Разіна, Малинівки та Володимирівки, а також у районі Миролюбівки, Проміня та Новоекономічного.
Новопавлівський напрямок
За даними аналітиків, українські та російські війська просунулися в напрямку Новопавлівки. Згідно з геолокаційними даними, ЗСУ просунулися в північній частині Дачного, а росіяни - в районі Толстого.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 1,027 млн одиниць живої сили. За минулу добу втрати ворога склали ще 1100 солдатів. Зокрема Сили оборони вразили:
- три танки;
- сім бойових броньованих машин;
- 33 артилерійські системи і не тільки.
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