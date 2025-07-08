Российские войска продвинулись на нескольких направлениях: карты ISW

Украинские войска продвинулись в районе Новопавловки, а российские на севере Сумской области и в районе Новопавловки, Торецка и Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Северная ось

Геолокационные данные показывают, что российские войска недавно продвинулись к северу от Юнаковки. В Минобороны РФ утверждают, что ВС РФ захватили населенный пункт к востоку от Теткино и продвинулись на юг.

В свою очередь, украинский военный эксперт Константин Машовец сообщил 7 июля, что ВСУ продвинулись не менее чем на 2,5 километра между Кондратовкой и Константиновкой и вошли в Новониколаевку.

Восток Украины

Харьковское направление . По данным ISW, российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако продвижения не получили.

. По данным ISW, российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако продвижения не получили. Купянское направление . Вражеские войска атаковали в северо-восточнее Купянска, но продвижения на этом направлении не добились.

. Вражеские войска атаковали в северо-восточнее Купянска, но продвижения на этом направлении не добились. Боровое и Лиманское направление. Успеха у россиян на этих направлениях нет.

Торецкое направление

Геолокационные данные показали, что российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Дылеевки, что к северу от Торецка. Однако есть информация о том, что украинским защитникам удалось отбить штурм в районе Попова Яра.

Покровское направление

Также недавно российские войска продвинулись на Покровском направлении. Они атаковали в направлении Мирного, Разина, Малиновки и Владимировки, а также в районе Миролюбовки, Проминя и Новоэкономического.

Новопавловское направление

По данным аналитиков, украинские и российские войска продвинулись в направлении Новопавловки. Согласно геолокационным данным, ВСУ продвинулись в северной части Дачного, а россияне - в районе Толстого.