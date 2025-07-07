Армія РФ втратила за добу 1100 солдатів, артсистеми і танки, - Генштаб

За останню добу з 6 на 7 липня, армія російських загарбників втратила на фронті 1100 солдатів і 33 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 липня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті 6 липня

Увечері Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті, де від початку доби відбулося 149 бойових зіткнень. Лише на Покровському напрямку втрати окупантів склали 117 убитими і пораненими.

Згідно зі звітом ISW, українські війська просунулися в районі Борової. Водночас російські загарбники просунулися в районі Новопавлівки.

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