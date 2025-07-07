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Армія РФ втратила за добу 1100 солдатів, артсистеми і танки, - Генштаб

Понеділок 07 липня 2025 07:24
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Армія РФ втратила за добу 1100 солдатів, артсистеми і танки, - Генштаб Фото: Сили оборони знищують ворога на фронті (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

За останню добу з 6 на 7 липня, армія російських загарбників втратила на фронті 1100 солдатів і 33 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 027 540 (+1100) осіб поранені/ліквідовані;
  • танків - 10 995 (+3) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 22 963 (+7) одиниці;
  • артилерійських систем - 29 993 (+33) одиниці;
  • РСЗВ - 1 432 (+2) одиниці;
  • засоби ППО - 1 192 (+0) одиниці;
  • літаків - 421 (+1) одиниця;
  • вертольотів - 340 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 44 058 (+233) одиниць;
  • крилатих ракет - 3439 одиниць;
  • кораблів/катерів - 28 одиниць;
  • підводних човнів - 1 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 54 370 (+118) одиниць;
  • спеціальної техніки - 3927 (+2) одиниць.

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Ситуація на фронті 6 липня

Увечері Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті, де від початку доби відбулося 149 бойових зіткнень. Лише на Покровському напрямку втрати окупантів склали 117 убитими і пораненими.

Згідно зі звітом ISW, українські війська просунулися в районі Борової. Водночас російські загарбники просунулися в районі Новопавлівки.

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