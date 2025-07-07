Армія РФ втратила за добу 1100 солдатів, артсистеми і танки, - Генштаб
За останню добу з 6 на 7 липня, армія російських загарбників втратила на фронті 1100 солдатів і 33 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 липня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 027 540 (+1100) осіб поранені/ліквідовані;
- танків - 10 995 (+3) одиниць;
- бойових броньованих машин - 22 963 (+7) одиниці;
- артилерійських систем - 29 993 (+33) одиниці;
- РСЗВ - 1 432 (+2) одиниці;
- засоби ППО - 1 192 (+0) одиниці;
- літаків - 421 (+1) одиниця;
- вертольотів - 340 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 44 058 (+233) одиниць;
- крилатих ракет - 3439 одиниць;
- кораблів/катерів - 28 одиниць;
- підводних човнів - 1 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 54 370 (+118) одиниць;
- спеціальної техніки - 3927 (+2) одиниць.
Ситуація на фронті 6 липня
Увечері Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті, де від початку доби відбулося 149 бойових зіткнень. Лише на Покровському напрямку втрати окупантів склали 117 убитими і пораненими.
Згідно зі звітом ISW, українські війська просунулися в районі Борової. Водночас російські загарбники просунулися в районі Новопавлівки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.