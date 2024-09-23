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Російські війська просунулися в Харківській області, - британська розвідка

Україна, Понеділок 23 вересня 2024 14:10
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Російські війська просунулися в Харківській області, - британська розвідка Фото: Наступ російської армії триває в Харківській області (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Основним напрямом наступу російських військ залишається Покровський в Донецькій області. Але вони наступають і в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, у північно-східній Харківській області російські війська просунулися на захід від села Піщане. Тепер вони займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл.

"Ймовірно, російські війська прагнуть досягти східного берега річки Оскіл, щоб використовувати його як природний оборонний бар'єр і створити умови для майбутніх операцій.

Російські війська просунулися в Харківській області, - британська розвідка

https://deepstatemap.live/

За даними британської розвідки, основні зусилля російських військ, як і раніше, зосереджені на Покровську на сході України. Росія, швидше за все, зайняла міста Гродівка, на схід від Покровська, та українці, на південь від міста. Російські війська залишаються приблизно за 8 км від Покровська.

Російські війська просунулися в Харківській області, - британська розвідка

"Українські підкріплення, міські райони та українська оборона, ймовірно, сприяли уповільненню просування Росії по осі минулого тижня", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби 22 вересня українські Сили оборони відбили 162 бойових зіткнення на різних напрямках.

Найбільш активні бойові дії відбулися на Харківському та Куп’янському напрямках, де ворог здійснив 23 атаки, зокрема біля Вовчанська, Тихого, Петропавлівки та інших населених пунктів. На Лиманському напрямку українські війська відбили 13 штурмів.

Найбільшу активність противника зафіксовано на Покровському напрямку, де окупанти здійснили 35 атак.

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