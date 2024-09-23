Російські війська просунулися в Харківській області, - британська розвідка

Основним напрямом наступу російських військ залишається Покровський в Донецькій області. Але вони наступають і в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X ( Twitter) .

Як зазначається у зведенні, у північно-східній Харківській області російські війська просунулися на захід від села Піщане. Тепер вони займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл.

"Ймовірно, російські війська прагнуть досягти східного берега річки Оскіл, щоб використовувати його як природний оборонний бар'єр і створити умови для майбутніх операцій.

https://deepstatemap.live/

За даними британської розвідки, основні зусилля російських військ, як і раніше, зосереджені на Покровську на сході України. Росія, швидше за все, зайняла міста Гродівка, на схід від Покровська, та українці, на південь від міста. Російські війська залишаються приблизно за 8 км від Покровська.

"Українські підкріплення, міські райони та українська оборона, ймовірно, сприяли уповільненню просування Росії по осі минулого тижня", - зазначають у Міноборони Британії.