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Российские войска продвинулись в Харьковской области, - британская разведка

Украина, Понедельник 23 сентября 2024 14:10
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Российские войска продвинулись в Харьковской области, - британская разведка Фото: Наступление российской армии продолжается в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Основным направлением наступления российских войск остается Покровское в Донецкой области. Но они наступают и в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, в северо-восточной Харьковской области российские войска продвинулись на запад от села Песчаное. Теперь они занимают небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол.

"Вероятно, российские войска стремятся достичь восточного берега реки Оскол, чтобы использовать его в качестве естественного оборонительного барьера и создать условия для будущих операций.

Российские войска продвинулись в Харьковской области, - британская разведка

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По данным британской разведки, основные усилия российских войск по-прежнему сосредоточены на Покровске на востоке Украины. Россия, скорее всего, заняла города Гродовка, к востоку от Покровска, и Украинск, к югу от города. Российские войска остаются примерно в 8 км от Покровска.

Российские войска продвинулись в Харьковской области, - британская разведка

"Украинские подкрепления, городские районы и украинская оборона, вероятно, способствовали замедлению продвижения России по оси на прошлой неделе", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки 22 сентября украинские Силы обороны отразили 162 боевых столкновения на разных направлениях.

Наиболее активные боевые действия произошли на Харьковском и Купянском направлениях, где враг совершил 23 атаки, в том числе возле Волчанска, Тихого, Петропавловки и других населенных пунктов. На Лиманском направлении украинские войска отразили 13 штурмов.

Наибольшая активность противника зафиксирована на Покровском направлении, где оккупанты совершили 35 атак.

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Донецкая область Харьков Война России против Украины
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