Російські війська посилюють штурм Бахмута: карти боїв ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація у Луганській та Харківській областях

8 травня російські сили здійснювали обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили наземні атаки поблизу Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) та Спірного (26 км на південь від Кремінної). На геолокаційних кадрах, опублікованих 7 травня, видно, як невідомий підрозділ російської 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії завдає удару з безпілотників по українських позиціях на південь від Торського (16 км на захід від Кремінної). Міністерство оборони Росії заявило, що їхні війська відбили українські диверсійно-розвідувальні групи під Синьківкою.

Бої у Донецькій області

Станом на 8 травня російські війська досягли незначного прогресу в межах Бахмута. Євген Пригожин заявив, що "Вагнер" просунувся в Бахмуті на 280 метрів, а українські сили контролюють 2,37 квадратних кілометрів міста. Російські блогери заявили, що війська РФ посилили наступ на українські позиції поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута), Часового Яру (13 км на захід від Бахмута) та Оріхово-Василівки (14 км на північний захід від Бахмута).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий, 8 травня, повідомив, що росіяни здійснили 29 штурмів на Бахмутському напрямку, а активізація артилерії ворога вказує на те, що російські сили в цьому районі не відчувають суттєвої нестачі боєприпасів, незважаючи на нещодавні заяви Пригожина.

Командир 127-ї бригади територіальної оборони Роман Грищенко повідомив, що в місто прибула додаткова частина ПВК "Вагнера", що призвело до посилення інтенсивності штурмів. Він додав, що українці не помітили жодних ознак того, що "вагнерівці" мають намір покинути місто, а посилення обстрілу, ймовірно, свідчить про те, що вони отримали більше боєприпасів.

8 травня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки). "Південна вісь"

Російські війська обстріляли українські позиції на запорізькому напрямку. Російські блогери 7 і 8 травня опублікували кадри, на яких нібито видно, як підрозділи 127-ї мотострілецької дивізії завдають удару по українських військах під Чарівним, а підрозділи 503-го гвардійського мотострілецького полку завдають удару по українським силам біля Оріхова.