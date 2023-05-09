Российские войска усиливают штурм Бахмута: карты боев ISW

ЧВК "Вагнера" получили подкрепление и дополнительные боеприпасы, в связи с чем возросла интенсивность штурма города Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

8 мая российские силы совершали ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная. Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили наземные атаки вблизи Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и Спорного (26 км к югу от Кременной). На геолокационных кадрах, опубликованных 7 мая, видно, как неизвестное подразделение российской 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии наносит удар с беспилотников по украинским позициям к югу от Торского (16 км к западу от Кременной). Министерство обороны России заявило, что их войска отразили украинские диверсионно-разведывательные группы под Синьковкой.

Бои в Донецкой области

По состоянию на 8 мая российские войска добились незначительного прогресса в пределах Бахмута. Евгений Пригожин заявил, что "Вагнер" продвинулся в Бахмуте на 280 метров, а украинские силы контролируют 2,37 квадратных километров города. Российские блоггеры заявили, что войска РФ усилили наступление на украинские позиции вблизи Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута), Яра (13 км западнее Бахмута) и Орехово-Василовки (14 км северо-западнее Бахмута).

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый, 8 мая, сообщил, что россияне совершили 29 штурмов на Бахмутском направлении, а активизация артиллерии врага указывает на то, что российские силы в этом районе не испытывают существенной нехватки боеприпасов, несмотря на заявления.

Командир 127-й бригады территориальной обороны Роман Грищенко сообщил, что в город прибыла дополнительная часть ЧВК "Вагнера", что привело к усилению интенсивности штурмов. Он добавил, что украинцы не заметили никаких признаков того, что "вагнеровцы" намерены покинуть город, а ужесточение обстрела, вероятно, свидетельствует о том, что они получили больше боеприпасов.

8 мая русские войска продолжали ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки). "Южная ось"

Российские войска обстреляли украинские позиции в запорожском направлении. Российские блоггеры 7 и 8 мая опубликовали кадры, на которых якобы видно, как подразделения 127-й мотострелковой дивизии наносят удар по украинским войскам под Волшебным, а подразделения 503-го гвардейского мотострелкового полка наносят удар по украинским силам возле Орехова.