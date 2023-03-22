Російські війська обстрілюють Херсон, у місті пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова в ефірі телемарафону.

"Так, близько години тому почався обстріл Херсону. Зраза наші (військові, - ред.) активно відповідають... Зараз ми чуємо і "виходи", і свист снарядів, які летять над нами", - зазначив він.

За даними місцевих Telegram-каналів, у Херсоні чули серію потужних вибухів. Поки наслідки ударів окупантів невідомі.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл, показавши відео з моментом влучення російської ракети у будинок в Запоріжжі.

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