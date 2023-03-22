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Российские войска обстреливают Херсон, в городе прогремели взрывы

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Херсон, Среда 22 марта 2023 13:15
Российские войска обстреливают Херсон, в городе прогремели взрывы Фото: оккупанты обстреливают Херсон 22 марта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсоне 22 марта прогремели мощные взрывы. Власти подтверждают обстрел города со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Херсонской ОВА Александра Толоконникова в эфире телемарафона.

"Да, около часа назад начался обстрел Херсона. Сразу наши (военные, - ред.) активно отвечают... Сейчас мы слышим и "выходы", и свист летящих над нами снарядов", - отметил он.

По данным местных Telegram-каналов, в Херсоне слышали серию мощных взрывов. Пока последствия ударов оккупантов неизвестны.

Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли Запорожье, в результате чего повреждены многоэтажки.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел, показав видео с момента попадания российской ракеты в дом в Запорожье.

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