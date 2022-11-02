Російські військові випустили по Сумській області понад 100 снарядів та мін

Російсько-окупаційні війська вкотре відкривали вогонь по Сумській області, зафіксовано більше 100 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"За останню добу зафіксовано більше 100 "прильотів" з РСЗВ, артилерійських та мінометних обстрілів. Пошкоджено 2 приватні помешкання та лінії електропередач. 1 особа травмована", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 1 листопада росіяни обстріляли шість громад у Сумській області. Внаслідок атаки окупантів було поранено чоловіка.

Також раніше ми писали, що росіяни протягом дня обстріляли дві прикордонні громади Сумської області - Краснопільську та Середино-Будську. Усього зафіксовано 28 прильотів.

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