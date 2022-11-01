Росіяни обстріляли шість громад у Сумській області: є поранений
У вівторок, 1 листопада, росіяни обстріляли шість громад у Сумській області. Внаслідок атаки окупантів було поранено чоловіка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Майже сотню снарядів та мін сьогодні ворог спрямував на прикордоння нашої області", - йдеться у повідомленні.
Живицький заявив, що росіяни вели вогонь по шести громадам:
- Шалигинська громада: околиці одного з прикордонних сіл росіяни обстріляли з мінометів. Загалом було 17 вибухів. Без руйнувань;
- Великописарівська громада: теж мінометний обстріл з території Росії по прикордонню (12 "приходів"). Осколками пошкодило цивільний автомобіль;
- Юнаківську громаду росіяни обстріляли двічі. Удень більш як годину тут тривав артилерійський обстріл із САУ (20 "приходів"). Увечері росіяни продовжили гатити із САУ. Плюс ще 17 "приходів". Пошкоджена енергосистема;
- Глухівська громада зазнала обстрілу з реактивної артилерії (РСЗВ). Було 15 "приходів". Без руйнувань;
- Миропільська громада: по околицях одного з сіл з 20 години вівся мінометний обстріл (10 "приходів"). Станом на 21 годину обстріл продовжився.
Також росіяни обстріляли Новослобідську громаду. Очільник області повідомив, що були пошкоджені два будинки мирних мешканців, а один чоловік поранений, в лікарні. В одному з господарств осколками убило коня.
Нагадаємо, що раніше росіяни протягом дня обстріляли дві прикордонні громади Сумської області - Краснопільську та Середино-Будську. Усього зафіксовано 28 прильотів.
Також росіяни ведуть наступ на трьох напрямках, а ЗСУ збили вісім безпілотників.
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