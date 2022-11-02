Российские военные выпустили по Сумской области более 100 снарядов и мин

Российско-оккупационные войска еще раз открывали огонь по Сумской области, зафиксировано более 100 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"За последние сутки зафиксировано более 100 "прилетов" из РСЗО, артиллерийских и минометных обстрелов. Повреждены 2 частных помещения и линии электропередач. 1 человек травмирован", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 1 ноября россияне обстреляли шесть общин в Сумской области. В результате атаки оккупантов был ранен мужчина.

Также раньше мы писали, что россияне в течение дня обстреляли две пограничные общины Сумской области - Краснопольскую и Середино-Будскую. Всего зафиксировано 28 прилетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.