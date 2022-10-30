Окупанти за день майже 30 разів обстріляли Сумську область: поранено жінку
Росіяни протягом дня обстріляли дві прикордонні громади Сумської області – Краснопільську та Середино-Будську. Усього зафіксовано 28 прильотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
По Краснопільській громаді окупанти відкривали вогонь із мінометів 82 мм калібру 12 разів. Внаслідок обстрілу поранено жінку. У неї зафіксовано мінно-вибухову травму, лікарі витягли з її голови уламок. Нині життю та здоров'ю постраждалої нічого не загрожує.
Середино-Будську громаду російська армія обстріляла також із мінометів, 120 мм калібру. Загалом зафіксували 16 парафій. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та автомобіль в одному із сіл.
Раніше ми писали, що росіяни протягом 29 жовтня сім разів обстріляли прикордонні райони Сумської області. Били з мінометів, артилерії, скидали вибухівку із квадрокоптера.
Крім того, 28 жовтня росіяни обстріляли три громади Сумської області. Для атак використовувалися міномети та гранатомети.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.