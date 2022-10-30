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Окупанти за день майже 30 разів обстріляли Сумську область: поранено жінку

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Київ, Неділя 30 жовтня 2022 22:01
Окупанти за день майже 30 разів обстріляли Сумську область: поранено жінку Фото: окупанти за день майже 30 разів обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росіяни протягом дня обстріляли дві прикордонні громади Сумської області – Краснопільську та Середино-Будську. Усього зафіксовано 28 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

По Краснопільській громаді окупанти відкривали вогонь із мінометів 82 мм калібру 12 разів. Внаслідок обстрілу поранено жінку. У неї зафіксовано мінно-вибухову травму, лікарі витягли з її голови уламок. Нині життю та здоров'ю постраждалої нічого не загрожує.

Середино-Будську громаду російська армія обстріляла також із мінометів, 120 мм калібру. Загалом зафіксували 16 парафій. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та автомобіль в одному із сіл.

Раніше ми писали, що росіяни протягом 29 жовтня сім разів обстріляли прикордонні райони Сумської області. Били з мінометів, артилерії, скидали вибухівку із квадрокоптера.

Крім того, 28 жовтня росіяни обстріляли три громади Сумської області. Для атак використовувалися міномети та гранатомети.

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