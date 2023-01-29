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Російські війська обстріляли лікарню в Херсоні, поранена медсестра

Фото: російські війська обстріляли лікарню в Херсоні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Під обстріл російських військ у Херсоні потрапила лікарня. Внаслідок ворожих ударів поранена медсестра.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

"Обстріляно обласну клінічну лікарню Херсона. Поранена медична сестра", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні місцеві Telegram-канали неодноразово повідомляли про вибухи в Херсоні, в мережі повідомляли, що росіяни ведуть обстріл з РСЗВ.

Нагадаємо, вчора Херсон потрапив під ворожий обстріл чотири рази, було пошкоджено газопровід та домівки херсонців, а також комунальне транспортне підприємство, а один мирний житель отримав поранення.

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ХерсонМінстерство охорони здоров'я УкраїниВійська РФВійна Росії проти України