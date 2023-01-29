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Российские войска обстреляли больницу в Херсоне, ранена медсестра

Фото: российские войска обстреляли больницу в Херсоне (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Под обстрел российских войск в Херсоне попала больница. В результате вражеских ударов ранена медсестра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Facebook.

"Обстреляна областная клиническая больница Херсона. Ранена медицинская сестра", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня местные Telegram-каналы неоднократно сообщали о взрывах в Херсоне, в сети сообщали, что россияне ведут обстрел из РСЗО.

Напомним, вчера Херсон попал под вражеский обстрел четыре раза, был поврежден газопровод и дома херсонцев, а также коммунальное транспортное предприятие, а один мирный житель получил ранения.

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