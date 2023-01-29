У Херсоні та області повідомляють про вибухи

У Херсоні та області зранку 29 січня пролунали вибухи. Місцеві жителі припускають, що росіяни знову обстріляли регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Олешки 2 вибухи, пишуть, що приліт. У Херсоні теж було голосно", - йдеться у повідомленні.

За даними Херсонської ОВА, минулої доби російські окупанти 36 разів обстріляли область. Росіяни застосували артилерію, РСЗВ, міномети та танки.

Херсон вчора потрапив під обстріл чотири рази. Пошкоджено газопровід та домівки херсонців, а також комунальне транспортне підприємство. Російські снаряди пошкодили будівлю та близько 10 міських транспортних засобів.

Внаслідок вчорашніх російських атак поранення отримав один мирний житель Херсонської області.

Нагадаємо, за минулу добу у Донецької області через обстріли поранення отримали 17 осіб, ще четверо мирних жителів загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.