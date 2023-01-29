У Херсоні та області повідомляють про вибухи
У Херсоні та області зранку 29 січня пролунали вибухи. Місцеві жителі припускають, що росіяни знову обстріляли регіон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Олешки 2 вибухи, пишуть, що приліт. У Херсоні теж було голосно", - йдеться у повідомленні.
За даними Херсонської ОВА, минулої доби російські окупанти 36 разів обстріляли область. Росіяни застосували артилерію, РСЗВ, міномети та танки.
Херсон вчора потрапив під обстріл чотири рази. Пошкоджено газопровід та домівки херсонців, а також комунальне транспортне підприємство. Російські снаряди пошкодили будівлю та близько 10 міських транспортних засобів.
Внаслідок вчорашніх російських атак поранення отримав один мирний житель Херсонської області.
Нагадаємо, за минулу добу у Донецької області через обстріли поранення отримали 17 осіб, ще четверо мирних жителів загинули.
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