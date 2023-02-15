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Російські війська обстріляли лікарню в Бериславі: поранений працівник

Фото: російські війська обстріляли лікарню у Бериславі Херсонської області (t.me/SobolevskyiYuri)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти не припиняють цілити по медичних закладах Херсонської області. Сьогодні, 15 лютого загарбники знову обстріляли лікарню у Бериславі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Ворожі снаряди влучили у котельню - приміщення, з якого забезпечується тепло у медзакладі, зазнало руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Як додають в ОВА, через російську атаку дістав поранення працівник лікарні.

"У ці хвилини за його життя борються лікарі", - констатували в адміністрації.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський показав фото обстрілу лікарні в Бериславі.

Як повідомлялося, російські війська минулої доби обстріляли Херсон і область 38 разів. Через ворожі удари двоє людей отримали поранення.

Нагадаємо, що минулої доби російські війська двічі завдали удару по медичному закладу в Херсоні.

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Херсонська область