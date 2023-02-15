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Российские войска обстреляли больницу в Бериславе: ранен работник

Фото: российские войска обстреляли больницу в Бериславе Херсонской области (t.me/SobolevskyiYuri)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты не прекращают бить по медицинским учреждениям Херсонской области. Сегодня, 15 февраля, захватчики снова обстреляли больницу в Бериславе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Вражеские снаряды попали в котельную - помещение, из которого обеспечивается тепло в медучреждении, потерпело разрушения", - говорится в сообщении.

Как добавляют в ОВА, из-за российской атаки получил ранение работник больницы.

"В эти минуты за его жизнь борются врачи", - констатировали в администрации.

Заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский показал фото обстрела больницы в Бериславе.

Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсон и область 38 раз. Из-за вражеских ударов два человека получили ранения.

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска дважды нанесли удар по медучреждению в Херсоне.

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Херсонская область