Российские войска обстреляли больницу в Бериславе: ранен работник

Российские оккупанты не прекращают бить по медицинским учреждениям Херсонской области. Сегодня, 15 февраля, захватчики снова обстреляли больницу в Бериславе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Вражеские снаряды попали в котельную - помещение, из которого обеспечивается тепло в медучреждении, потерпело разрушения", - говорится в сообщении.
Как добавляют в ОВА, из-за российской атаки получил ранение работник больницы.
"В эти минуты за его жизнь борются врачи", - констатировали в администрации.
Заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский показал фото обстрела больницы в Бериславе.
Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсон и область 38 раз. Из-за вражеских ударов два человека получили ранения.
Напомним, что за прошедшие сутки российские войска дважды нанесли удар по медучреждению в Херсоне.
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