Російські війська обстріляли Білопілля у Сумській області: є поранений

Обстріли Сумської області

Російські війська постійно обстрілюють Сумську область, зокрема, серйозний удар на собі зараз тримають прикордонні з Росією населені пункти області.

Під обстрілами також часто перебувають Суми та Білопілля, яке входить до Сумського району. Наприклад, 8 квітня РФ завдала авіаційного удару по центру Білопілля в Сумській області. Тоді загинула одна людина, ще троє поранено.

Крім того, цього дня загарбники вдарили по Сумах за допомогою своєї авіації. Метою атаки стала громадянська інфраструктура. Загалом внаслідок обстрілу Сум та Білопілля одна людина загинула, 5 було поранено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.