Российские войска обстреляли Белополье в Сумской области: есть раненый

"Предварительно, получил осколочные ранения один человек. Один человек из поврежденного жилья перемещен в "Пункт несокрушимости", - говорится в сообщении

Последствия атаки

Оккупанты атаковали Белополье из РСЗО. В результате обстрела повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили.

"Также поврежден газопровод и линия электропередач. Без электроснабжения осталось 746 абонентов", - добавили в ОВА.

На месте работают все необходимые службы. Последствия ночной атаки уточняются.