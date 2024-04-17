Российские войска обстреляли Белополье в Сумской области: есть раненый

Российские войска обстреляли город Белополье Сумской области 17 апреля. Есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
"Предварительно, получил осколочные ранения один человек. Один человек из поврежденного жилья перемещен в "Пункт несокрушимости", - говорится в сообщении
Оккупанты атаковали Белополье из РСЗО. В результате обстрела повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили.
"Также поврежден газопровод и линия электропередач. Без электроснабжения осталось 746 абонентов", - добавили в ОВА.
На месте работают все необходимые службы. Последствия ночной атаки уточняются.
Российские войска постоянно обстреливают Сумскую область, в частности серьезный удар на себе сейчас держат приграничные с Россией населенные пункты области.
Под обстрелами также часто находятся Сумы и Белополье, которое входит в Сумской район. Например, 8 апреля РФ нанесла авиационный удар по центру Белополья в Сумской области. Тогда погиб один человек, еще трое были ранены.
Кроме того, в этот день захватчики ударили по Сумам с помощью своей авиации. Целью атаки стала гражданская инфраструктура. В общей сложности в результате обстрела Сум и Белополья один человек погиб, 5 были ранены.
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