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Окупанти скинули КАБи на Білопілля під Сумами: є поранені

Білопілля, Понеділок 08 квітня 2024 16:19
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Окупанти скинули КАБи на Білопілля під Сумами: є поранені Архівне фото: Окупанти скинули КАБи на Білопілля (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 8 квітня, завдала авіаційного удару по центру Білопілля в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

"Ворог завдав авіаційного удару КАБами по центру міста Білопілля", - йдеться в повідомленні.

В обласній адміністрації повідомили, що попередньо, є поранені.

Окупанти скинули КАБи на Білопілля під Сумами: є поранені

Скріншот: Білопілля (google.com/maps)

"Наслідки уточнюються", - додали в ОВА.

Удар по Сумах

Також російські окупанти сьогодні вдарили по Сумах за допомогою своєї авіації. Метою атаки стала цивільна інфраструктура.

В ОВА уточнили, що наслідки атаки російських окупантів уточнюються.

У відомстві закликали місцевих жителів бути уважними й акуратними, а також завжди йти в укриття під час повітряної тривоги.

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