Окупанти скинули КАБи на Білопілля під Сумами: є поранені
Російська армія сьогодні, 8 квітня, завдала авіаційного удару по центру Білопілля в Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
"Ворог завдав авіаційного удару КАБами по центру міста Білопілля", - йдеться в повідомленні.
В обласній адміністрації повідомили, що попередньо, є поранені.
Скріншот: Білопілля (google.com/maps)
"Наслідки уточнюються", - додали в ОВА.
Удар по Сумах
Також російські окупанти сьогодні вдарили по Сумах за допомогою своєї авіації. Метою атаки стала цивільна інфраструктура.
В ОВА уточнили, що наслідки атаки російських окупантів уточнюються.
У відомстві закликали місцевих жителів бути уважними й акуратними, а також завжди йти в укриття під час повітряної тривоги.
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