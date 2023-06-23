Російські війська наступали в районі Мар'їнки та Авдіївки, втративши понад трьох рот

Авдіївський та Мар'їнський напрямки

Тут російські війська проводили безуспішні наступальні дії в районах Сєверного, Авдіївки, Мар’їнки та Побєди, але успіху не мав. Зокрема, основні зусилля противник зосередив на веденні наступальних дій саме на Авдіївському напрямку.

Окупанти наступали в районах Сєверного, Авдіївки, Мар'їнки та Побєди (deepstatemap.live)

Запорізький напрямок

В цьому районі ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

"Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області", - йдеться у зведенні.

Окупанти намагалися відновити втрачене положення у районі звільненої Макарівки Донецької області (deepstatemap.live)

Також окупанти за останню добу відзначаються веденням активної оборони на Новопавлівському, Времівському та Оріхівському напрямках.

Втрати ворога на таврійському напрямку

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1344 вогневих завдань.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали понад три роти. Знищено 51 одиницю військової техніки противника", - додали військові.

Ситуація на Мар'їнському напрямі

Окупанти намагаються влаштовувати численні штурми позицій українських сил, щоб заволодіти Мар'їнкою та відкрити вихід на Авдіївку Донецької області. Головною метою РФ залишається вихід на адміністративні кордони на Донеччині.

Зазначимо, що за більше, ніж двотижневий контрнаступ, ЗСУ звільнили вже 8 населених пунктів, серед яких і вище зазначене село Макарівка Донецької області.