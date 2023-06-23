Российские войска наступали в районе Марьинки и Авдеевки, потеряв более трех рот

Авдеевское и Марьинское направления

Здесь российские войска проводили безуспешные наступательные действия в районах Северного, Авдеевки, Марьинки и Победы, но успеха не имел. В частности, основные усилия противник сосредоточил на ведении наступательных действий именно на Авдеевском направлении.

Оккупанты наступали в районах Северного, Авдеевки, Марьинки и Победы (deepstatemap.live)

Запорожское направление

В этом районе враг сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.

"Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области", - говорится в сводке.

Оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе освобожденной Макаровки Донецкой области (deepstatemap.live)

Также оккупанты за последние сутки отмечаются ведением активной обороны на Новопавловском, Времевском и Ореховском направлениях.

Потери врага на таврическом направлении

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1344 огневых задач.

"Потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот. Уничтожена 51 единица военной техники противника", - добавили военные.

Ситуация на Марьинском направлении

Оккупанты пытаются устраивать многочисленные штурмы позиций украинских сил, чтобы завладеть Марьинкой и открыть выход на Авдеевку Донецкой области. Главной целью РФ остается выход на административные границы Донецкой области.

Отметим, что за больше, чем двухнедельное контрнаступление, ВСУ освободили уже 8 населенных пунктов, среди которых и выше указанное село Макаровка Донецкой области.