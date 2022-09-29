Російські війська можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана: аналітики ISW розповіли деталі

У Шойгу не підготували росіян до втрати Лимана

Фахівці наголосили, що Міноборони Росії не спромоглося інформаційно підготувати своє населення до неминучої поразки у Лимані. Ймовірно, це призведе до ще більшого зниження і без того низького бойового духу громадян РФ.

В Інституті вивчення війни пояснили, що після успішоного контрнаступу ЗСУ в Харківській області це буде ще один удар, який продовжить руйнувати моральний стан і спричиняти паніку серед військових Росії.

В ISW розповіли, що 28 вересня