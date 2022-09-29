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Російські війська можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана: аналітики ISW розповіли деталі

Фото: Російські війська можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана (structure.mil.ru)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ просунулися на захід, північ і північний схід від Лиману й працюють над завершенням оточення російських військ у місті та вздовж північного берега річки Сіверський Донець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У Шойгу не підготували росіян до втрати Лимана

Фахівці наголосили, що Міноборони Росії не спромоглося інформаційно підготувати своє населення до неминучої поразки у Лимані. Ймовірно, це призведе до ще більшого зниження і без того низького бойового духу громадян РФ.

В Інституті вивчення війни пояснили, що після успішоного контрнаступу ЗСУ в Харківській області це буде ще один удар, який продовжить руйнувати моральний стан і спричиняти паніку серед військових Росії.

В ISW розповіли, що 28 вересня

Нагажаємо, в ISW заявили, що Кремль продовжує надсилати щойно мобілізованих росіян для посилення залишків різних підрозділів армії РФ, зокрема найелітніших, які були розгромлені в Україні.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті є повністю зрозумілою. З його слів, якщо росіяни хочуть жити, то їм краще втікати з поля бою.

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Війна Росії проти України