Российские войска могут потерпеть неизбежное поражение в районе Лимана: аналитики ISW рассказали детали

ВСУ продвинулись к западу, северу и северо-востоку от Лимана и работают над завершением оцепления российских войск в городе и вдоль северного берега реки Северский Донец.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Специалисты подчеркнули, что Минобороны России не смогло информационно подготовить свое население к неизбежному поражению в Лимане. Вероятно, это приведет к еще большему понижению и без того низкого боевого духа граждан РФ.
В Институте изучения войны объяснили, что после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области это будет еще один удар, который продолжит разрушать моральное положение и наносить панику среди военных России.
Напомним, в ISW заявили, что Кремль продолжает присылать только что мобилизованных россиян для усиления остатков различных подразделений армии РФ, в том числе самых элитных, которые были разгромлены в Украине.
К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте полностью понятна. По его словам, если россияне хотят жить, то им лучше убегать с поля боя.
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