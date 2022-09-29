Российские войска могут потерпеть неизбежное поражение в районе Лимана: аналитики ISW рассказали детали

В Шойге не подготовили россиян к потере Лимана

Специалисты подчеркнули, что Минобороны России не смогло информационно подготовить свое население к неизбежному поражению в Лимане. Вероятно, это приведет к еще большему понижению и без того низкого боевого духа граждан РФ.

В Институте изучения войны объяснили, что после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области это будет еще один удар, который продолжит разрушать моральное положение и наносить панику среди военных России.