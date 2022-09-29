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Кремль використовує мобілізованих, аби відновити елітні підрозділи, що були розгромлені в Україні, - ISW

Новость на русском →
Четвер 29 вересня 2022 03:46
Кремль використовує мобілізованих, аби відновити елітні підрозділи, що були розгромлені в Україні, - ISW Фото: Кремль використовує мобілізованих, аби відновити елітні підрозділи, що були розгромлені в Україні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Кремль продовжує надсилати щойно мобілізованих росіян для посилення залишків різних підрозділів армії РФ, зокрема найелітніших, які були розгромлені в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що, за даними Генштабу ЗСУ, "новобранці" прибули на посилення підрозділів 1-го танкового полку, 2-ї мотострілецької дивізії та 1-ї гвардійської танкової армії без жодної підготовки.

"1-ша гвардійська танкова армія вважалася головною механізованою силою Росії до 24 лютого і той факт, що її елементи посилюються погано дисциплінованими, ненавченими людьми, означає, що навіть найелітніші частини РФ зазнали значних втрат в Україні і тому все більше деградують", - вказали в ISW.

В Інституті вивчення війни переконані, що додавання новомобілізованих сил до цих частин армії Росії навряд чи додасть їм бойових потужностей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті є повністю зрозумілою. З його слів, якщо росіяни хочуть жити, то їм краще втікати з поля бою.

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