Російські війська можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана: аналітики ISW розповіли деталі
ЗСУ просунулися на захід, північ і північний схід від Лиману й працюють над завершенням оточення російських військ у місті та вздовж північного берега річки Сіверський Донець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики інформують, що українські воїни вже можуть завдати удару по позиціях і комунікаціях, які підтримують лиманське угруповання ворога.
"Крах лиманського котла, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей і може дозволити українським військам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська", - вказали в ISW.
У Шойгу не підготували росіян до втрати Лимана
Фахівці наголосили, що Міноборони Росії не спромоглося інформаційно підготувати своє населення до неминучої поразки у Лимані. Ймовірно, це призведе до ще більшого зниження і без того низького бойового духу громадян РФ.
В Інституті вивчення війни пояснили, що після успішоного контрнаступу ЗСУ в Харківській області це буде ще один удар, який продовжить руйнувати моральний стан і спричиняти паніку серед військових Росії.
"Гнівна реакція російського інформаційного простору, ймовірно, зіграла свою роль у тому, що Путін оголосив часткову мобілізацію невдовзі після першого масштабного контрнаступу України, намагаючись посилити підрозділи армії РФ", - додали аналітики.
Детальніше про контрнаступ ЗСУ в районі Лимана
В ISW розповіли, що 28 вересня українські війська продовжували досягати значних успіхів навколо Лиману, наступаючи з півночі вздовж дуги Зелена Долина-Колодязі та з південного сходу в районі Ямполя. Отже, ЗСУ:
- взяли під контроль Зелену Долину (15 км на північ від Лиману) і просунулися на схід, щоб взяти під контроль Колодязі (11 км на північний схід від Лиману);
- просунулися на південний схід від Колодязі та ведуть бої на околицях Торського, лише за 12 км на північний схід від Лиману;
- скупчилися біля Ямполя (13 км на південний схід від Лиману) і прорвали там російські оборонні рубежі, щоб просунутися на Торське з південного заходу;
- атакують Шандриголове, приблизно за 10 км на північний захід від Лиману;
- звільнили Новоселівку, на південь від Шандриголового та за 10 км на північний захід від Лиману.
- намагаються взяти під контроль дорогу Сватове-Лиман, яка зараз є критичною наземною лінією зв’язку (GLOC) для російського угруповання в Лимані.
Нагажаємо, в ISW заявили, що Кремль продовжує надсилати щойно мобілізованих росіян для посилення залишків різних підрозділів армії РФ, зокрема найелітніших, які були розгромлені в Україні.
До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті є повністю зрозумілою. З його слів, якщо росіяни хочуть жити, то їм краще втікати з поля бою.
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