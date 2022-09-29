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Російські війська можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана: аналітики ISW розповіли деталі

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Четвер 29 вересня 2022 04:33
Російські війська можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана: аналітики ISW розповіли деталі Фото: Російські війська можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана (structure.mil.ru)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ просунулися на захід, північ і північний схід від Лиману й працюють над завершенням оточення російських військ у місті та вздовж північного берега річки Сіверський Донець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики інформують, що українські воїни вже можуть завдати удару по позиціях і комунікаціях, які підтримують лиманське угруповання ворога.

"Крах лиманського котла, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей і може дозволити українським військам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська", - вказали в ISW.

У Шойгу не підготували росіян до втрати Лимана

Фахівці наголосили, що Міноборони Росії не спромоглося інформаційно підготувати своє населення до неминучої поразки у Лимані. Ймовірно, це призведе до ще більшого зниження і без того низького бойового духу громадян РФ.

В Інституті вивчення війни пояснили, що після успішоного контрнаступу ЗСУ в Харківській області це буде ще один удар, який продовжить руйнувати моральний стан і спричиняти паніку серед військових Росії.

"Гнівна реакція російського інформаційного простору, ймовірно, зіграла свою роль у тому, що Путін оголосив часткову мобілізацію невдовзі після першого масштабного контрнаступу України, намагаючись посилити підрозділи армії РФ", - додали аналітики.

Детальніше про контрнаступ ЗСУ в районі Лимана

В ISW розповіли, що 28 вересня українські війська продовжували досягати значних успіхів навколо Лиману, наступаючи з півночі вздовж дуги Зелена Долина-Колодязі та з південного сходу в районі Ямполя. Отже, ЗСУ:

  • взяли під контроль Зелену Долину (15 км на північ від Лиману) і просунулися на схід, щоб взяти під контроль Колодязі (11 км на північний схід від Лиману);
  • просунулися на південний схід від Колодязі та ведуть бої на околицях Торського, лише за 12 км на північний схід від Лиману;
  • скупчилися біля Ямполя (13 км на південний схід від Лиману) і прорвали там російські оборонні рубежі, щоб просунутися на Торське з південного заходу;
  • атакують Шандриголове, приблизно за 10 км на північний захід від Лиману;
  • звільнили Новоселівку, на південь від Шандриголового та за 10 км на північний захід від Лиману.
  • намагаються взяти під контроль дорогу Сватове-Лиман, яка зараз є критичною наземною лінією зв’язку (GLOC) для російського угруповання в Лимані.

Нагажаємо, в ISW заявили, що Кремль продовжує надсилати щойно мобілізованих росіян для посилення залишків різних підрозділів армії РФ, зокрема найелітніших, які були розгромлені в Україні.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті є повністю зрозумілою. З його слів, якщо росіяни хочуть жити, то їм краще втікати з поля бою.

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