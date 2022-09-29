Російські війська можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана: аналітики ISW розповіли деталі

ЗСУ просунулися на захід, північ і північний схід від Лиману й працюють над завершенням оточення російських військ у місті та вздовж північного берега річки Сіверський Донець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики інформують, що українські воїни вже можуть завдати удару по позиціях і комунікаціях, які підтримують лиманське угруповання ворога.

"Крах лиманського котла, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей і може дозволити українським військам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська", - вказали в ISW.

У Шойгу не підготували росіян до втрати Лимана

Фахівці наголосили, що Міноборони Росії не спромоглося інформаційно підготувати своє населення до неминучої поразки у Лимані. Ймовірно, це призведе до ще більшого зниження і без того низького бойового духу громадян РФ.

В Інституті вивчення війни пояснили, що після успішоного контрнаступу ЗСУ в Харківській області це буде ще один удар, який продовжить руйнувати моральний стан і спричиняти паніку серед військових Росії.

"Гнівна реакція російського інформаційного простору, ймовірно, зіграла свою роль у тому, що Путін оголосив часткову мобілізацію невдовзі після першого масштабного контрнаступу України, намагаючись посилити підрозділи армії РФ", - додали аналітики.

Детальніше про контрнаступ ЗСУ в районі Лимана

В ISW розповіли, що 28 вересня українські війська продовжували досягати значних успіхів навколо Лиману, наступаючи з півночі вздовж дуги Зелена Долина-Колодязі та з південного сходу в районі Ямполя. Отже, ЗСУ: