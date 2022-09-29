Российские войска могут потерпеть неизбежное поражение в районе Лимана: аналитики ISW рассказали детали
ВСУ продвинулись к западу, северу и северо-востоку от Лимана и работают над завершением оцепления российских войск в городе и вдоль северного берега реки Северский Донец.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики информируют, что украинские воины уже могут нанести удар по позициям и коммуникациям, которые поддерживают лиманскую группировку врага.
"Развал лиманского узла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западе Луганской областей и может позволить украинским войскам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанска", - указали в ISW.
В Шойге не подготовили россиян к потере Лимана
Специалисты подчеркнули, что Минобороны России не смогло информационно подготовить свое население к неизбежному поражению в Лимане. Вероятно, это приведет к еще большему понижению и без того низкого боевого духа граждан РФ.
В Институте изучения войны объяснили, что после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области это будет еще один удар, который продолжит разрушать моральное положение и наносить панику среди военных России.
"Гневная реакция российского информационного пространства, вероятно, сыграла свою роль в том, что Путин объявил частичную мобилизацию вскоре после первого масштабного контрнаступления Украины, пытаясь усилить подразделения армии РФ", - добавили аналитики.
Подробнее о контрнаступлении ВСУ в районе Лимана
В ISW рассказали, что 28 сентября украинские войска продолжали добиваться значительных успехов вокруг Лимана, наступая с севера вдоль дуги Зеленая Долина-Колодязы и с юго-востока в районе Ямполя. Итак, ВСУ:
- взяли под контроль Зеленую Долину (15 км к северу от Лимана) и продвинулись к востоку, чтобы взять под контроль Колодязы (11 км к северо-востоку от Лимана);
- продвинулись к юго-востоку от Колодязы и ведут бои в окрестностях Торского, всего в 12 км к северо-востоку от Лимана;
- скопились у Ямполя (13 км юго-восточнее Лимана) и прорвали там российские оборонительные рубежи, чтобы продвинуться на Торское с юго-запада;
- атакуют Шандриголово, примерно в 10 км северо-западнее Лимана;
- освободили Новоселовку, к югу от Шандриголового и в 10 км северо-западнее Лимана.
- пытаются взять под контроль дорогу Сватово-Лиман, сейчас критическую наземную линию связи (GLOC) для российской группировки в Лимане.
Напомним, в ISW заявили, что Кремль продолжает присылать только что мобилизованных россиян для усиления остатков различных подразделений армии РФ, в том числе самых элитных, которые были разгромлены в Украине.
К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте полностью понятна. По его словам, если россияне хотят жить, то им лучше убегать с поля боя.
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