Российские войска могут потерпеть неизбежное поражение в районе Лимана: аналитики ISW рассказали детали

ВСУ продвинулись к западу, северу и северо-востоку от Лимана и работают над завершением оцепления российских войск в городе и вдоль северного берега реки Северский Донец.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики информируют, что украинские воины уже могут нанести удар по позициям и коммуникациям, которые поддерживают лиманскую группировку врага.

"Развал лиманского узла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западе Луганской областей и может позволить украинским войскам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанска", - указали в ISW.

В Шойге не подготовили россиян к потере Лимана

Специалисты подчеркнули, что Минобороны России не смогло информационно подготовить свое население к неизбежному поражению в Лимане. Вероятно, это приведет к еще большему понижению и без того низкого боевого духа граждан РФ.

В Институте изучения войны объяснили, что после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области это будет еще один удар, который продолжит разрушать моральное положение и наносить панику среди военных России.

"Гневная реакция российского информационного пространства, вероятно, сыграла свою роль в том, что Путин объявил частичную мобилизацию вскоре после первого масштабного контрнаступления Украины, пытаясь усилить подразделения армии РФ", - добавили аналитики.

Подробнее о контрнаступлении ВСУ в районе Лимана

В ISW рассказали, что 28 сентября украинские войска продолжали добиваться значительных успехов вокруг Лимана, наступая с севера вдоль дуги Зеленая Долина-Колодязы и с юго-востока в районе Ямполя. Итак, ВСУ: