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Російські війська атакували Херсонську область: є загиблий та поранені

Фото: російські війська 3 березня атакували Херсонську область (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська сьогодні обстріляли територію Херсонської області. Через ворожі удари один мирний житель загинув, а ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

За даними ОВА, поблизу села Томарине Бериславського району росіяни обстріляли тракториста. 33-річного постраждалого доставили до найближчого медзакладу військові.

"Однак лікарі не змогли нічого зробити, лише констатували смерть. Поранення, отримані через російський обстріл, виявилися надто тяжкими", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог знову атакував село Козацьке Каховського району.

"Двоє осіб дістали поранення, нині медики надають їм необхідну допомогу", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, що за минулу добу війська РФ 65 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники випустили понад 360 снарядів, через що загинула одна людина, ще 17 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Додамо, вчора окупанти безпілотниками атакували чергу за гуманітарною допомогою у Херсонській області.

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Херсонська областьВійська РФВійна Росії проти України