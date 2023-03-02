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В Херсонській області окупанти атакували дронами чергу за гуманітаркою

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Херсонська область, Четвер 02 березня 2023 16:05
В Херсонській області окупанти атакували дронами чергу за гуманітаркою Фото: В Херсонській області окупанти атакували дронами чергу за гуманітаркою (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 2 березня, російські військові дронами атакували чергу за гуманітаркою у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"У Бериславському районі, за попередніми даними, армія РФ завдала удару дронами по цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що наразі відомо про 9 травмованих внаслідок обстрілу, серед них дитина. Їм надається кваліфікована медична допомога. Дані щодо постраждалих уточнюються.

"Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією РФ", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару з артилерії по селищу міського типу Білозерка Херсонської області. На жаль, є постраждалі.

РБК-Україна писало про те, що лише за добу російські окупанти 87 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок обстрілів 11 людей отримали поранення. Зокрема Херсон було атаковано двічі, внаслідок чого були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки.

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