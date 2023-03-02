В Херсонській області окупанти атакували дронами чергу за гуманітаркою

У четвер, 2 березня, російські військові дронами атакували чергу за гуманітаркою у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"У Бериславському районі, за попередніми даними, армія РФ завдала удару дронами по цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що наразі відомо про 9 травмованих внаслідок обстрілу, серед них дитина. Їм надається кваліфікована медична допомога. Дані щодо постраждалих уточнюються.

"Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією РФ", - додали правоохоронці.