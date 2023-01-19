Російські винищувачі у Білорусі сьогодні злітали з ракетами "Кинжал" (відео)

Сьогодні, 19 січня, у Білорусі російські винищувачі МіГ-31К злітали з гіперзвуковими ракетами "Кинжал". У цей час в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
Як зазначає моніторингова група, на кадрах, які оприлюднило Міноборони РФ, можна побачити, що МіГ-31К були озброєні ракетами "Кинжал" під час зльоту.
"І ще один момент, видно, що у відео спеціально замазали бортові номери МіГів", - додають у "Гаюні".
Нагадаємо, сьогодні приблизно о 10:30 ранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Причиною був зліт винищувачів МіГ-31К у Білорусі.
Також ми писали, що у Білорусі 16 січня розпочалися спільні льотно-тактичні навчання з Росією.
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