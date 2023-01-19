Российские истребители в Беларуси сегодня взлетали с ракетами "Кинжал" (видео)

Как отмечает мониторинговая группа, на кадрах, которые обнародовало Минобороны РФ, можно заметить, что МиГ-31К были вооружены ракетами "Кинжал" во время взлета.

"И еще один момент, видно, что в видео специально замазали бортовые номера МиГов", - добавляют в "Гаюне".