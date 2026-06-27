Російські туристи та військові масово залишають Крим через удари України, - ISW

Аналітики зазначають, що відтік цього населення з окупованого Криму може призвести до короткострокових демографічних наслідків, які можуть посилюватися в довгостроковій перспективі, якщо українська "страйкова" кампанія продовжиться.

Фахівці ISW також вказують, що 26 червня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про продовження чинної заборони на експорт нафти та нафтопродуктів російськими нафтовими компаніями за цінами, що відповідають граничним цінам G7 та ЄС, до 31 грудня 2027 року.

Путін запровадив цю заборону в грудні 2022 року, і його рішення продовжити заборону на тлі постійного дефіциту палива та стрибків цін в РФ, імовірно, має на меті сигналізувати про переконання, що росії не потрібно дотримуватися західних санкцій, незважаючи на постійні економічні труднощі.

У ISW підкреслюють, що посилена "страйкова" кампанія України проти російської нафтової інфраструктури та логістики з березня 2026 року вплинула на доходи РФ від нафти та газу та призвела до посилення дефіциту палива на всій тимчасово окупованій території України та в багатьох російських регіонах.

"Посилені українські удари по російській нафтовій інфраструктурі, ймовірно, продовжать загострювати дефіцит російських поставок на тлі зростаючого попиту, який російський уряд не зможе ігнорувати", - прогнозують аналітики.