Российские туристы и военные массово покидают Крым из-за ударов Украины, - ISW

Аналитики отмечают, что отток этого населения из оккупированного Крыма может привести к краткосрочным демографическим последствиям, которые могут усиливаться в долгосрочной перспективе, если украинская забастовочная кампания продолжится.

Специалисты ISW также указывают, что 26 июня российский диктатор Владимир Путин подписал указ о продлении действующего запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов российскими нефтяными компаниями по ценам, соответствующим предельным ценам G7 и ЕС до 31 декабря 2027 года.

Путин ввел этот запрет в декабре 2022 года, и его решение продлить запрет на фоне постоянного дефицита топлива и скачков цен в РФ, вероятно, преследует цель сигнализировать об убеждении, что России не нужно соблюдать западные санкции, несмотря на постоянные экономические трудности.

В ISW подчеркивают, что усиленная "забастовочная" кампания Украины против российской нефтяной инфраструктуры и логистики с марта 2026 года повлияла на доходы РФ от нефти и газа и привела к усилению дефицита топлива на всей временно оккупированной территории Украины и во многих российских регионах.

"Ужесточенные украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре, вероятно, продолжат обострять дефицит российских поставок на фоне растущего спроса, который российское правительство не сможет игнорировать", - прогнозируют аналитики.