Российские туристы и военные массово покидают Крым из-за ударов Украины, - ISW

Из-за атак Украины оккупированный Крым массово покидают российские туристы и жители оккупированного полуострова, а также военные РФ и сотрудники служб безопасности и представители оккупационных властей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что отток этого населения из оккупированного Крыма может привести к краткосрочным демографическим последствиям, которые могут усиливаться в долгосрочной перспективе, если украинская забастовочная кампания продолжится.
Специалисты ISW также указывают, что 26 июня российский диктатор Владимир Путин подписал указ о продлении действующего запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов российскими нефтяными компаниями по ценам, соответствующим предельным ценам G7 и ЕС до 31 декабря 2027 года.
Путин ввел этот запрет в декабре 2022 года, и его решение продлить запрет на фоне постоянного дефицита топлива и скачков цен в РФ, вероятно, преследует цель сигнализировать об убеждении, что России не нужно соблюдать западные санкции, несмотря на постоянные экономические трудности.
В ISW подчеркивают, что усиленная "забастовочная" кампания Украины против российской нефтяной инфраструктуры и логистики с марта 2026 года повлияла на доходы РФ от нефти и газа и привела к усилению дефицита топлива на всей временно оккупированной территории Украины и во многих российских регионах.
"Ужесточенные украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре, вероятно, продолжат обострять дефицит российских поставок на фоне растущего спроса, который российское правительство не сможет игнорировать", - прогнозируют аналитики.
Напомним, в ночь на 25 июня Силы беспилотных систем Украины совершили масштабную атаку на полуостров. Украинские дроны поразили почти 40 военных и логистических объектов кафиров , среди которых оказались Таврическая ТЭС, крупные электроподстанции, радиолокационные станции, а также нефтебаза в Джанкое.
26 июня оккупационные власти полуострова объявили о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера на территории всего Крыма и города Севастополя.
Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что решение вступило в силу с 13:00 и якобы призвано "упорядочить вопросы экономического характера".
Этому шагу предшествовало резонансное заявление президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства отметил, что операция Украины по Крыму четко просчитана .
Он подчеркнул, что если партнеры по G7 предоставят Украине необходимые средства, о которых шли переговоры, Киев оперативно создаст условия, при которых Россия будет вынуждена избрать мир.