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Российские туристы и военные массово покидают Крым из-за ударов Украины, - ISW

10:24 27.06.2026 Сб
2 мин
Население Крыма может иметь долгосрочные демографические последствия
aimg Татьяна Степанова
Российские туристы и военные массово покидают Крым из-за ударов Украины, - ISW Фото: российские туристы и военные массово покидают Крым из-за ударов Украины (росСМИ)
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Из-за атак Украины оккупированный Крым массово покидают российские туристы и жители оккупированного полуострова, а также военные РФ и сотрудники служб безопасности и представители оккупационных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что отток этого населения из оккупированного Крыма может привести к краткосрочным демографическим последствиям, которые могут усиливаться в долгосрочной перспективе, если украинская забастовочная кампания продолжится.

Специалисты ISW также указывают, что 26 июня российский диктатор Владимир Путин подписал указ о продлении действующего запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов российскими нефтяными компаниями по ценам, соответствующим предельным ценам G7 и ЕС до 31 декабря 2027 года.

Путин ввел этот запрет в декабре 2022 года, и его решение продлить запрет на фоне постоянного дефицита топлива и скачков цен в РФ, вероятно, преследует цель сигнализировать об убеждении, что России не нужно соблюдать западные санкции, несмотря на постоянные экономические трудности.

В ISW подчеркивают, что усиленная "забастовочная" кампания Украины против российской нефтяной инфраструктуры и логистики с марта 2026 года повлияла на доходы РФ от нефти и газа и привела к усилению дефицита топлива на всей временно оккупированной территории Украины и во многих российских регионах.

"Ужесточенные украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре, вероятно, продолжат обострять дефицит российских поставок на фоне растущего спроса, который российское правительство не сможет игнорировать", - прогнозируют аналитики.

Ситуация в Крыму

Напомним, в ночь на 25 июня Силы беспилотных систем Украины совершили масштабную атаку на полуостров. Украинские дроны поразили почти 40 военных и логистических объектов кафиров , среди которых оказались Таврическая ТЭС, крупные электроподстанции, радиолокационные станции, а также нефтебаза в Джанкое.

26 июня оккупационные власти полуострова объявили о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера на территории всего Крыма и города Севастополя.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что решение вступило в силу с 13:00 и якобы призвано "упорядочить вопросы экономического характера".

Этому шагу предшествовало резонансное заявление президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства отметил, что операция Украины по Крыму четко просчитана .

Он подчеркнул, что если партнеры по G7 предоставят Украине необходимые средства, о которых шли переговоры, Киев оперативно создаст условия, при которых Россия будет вынуждена избрать мир.

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