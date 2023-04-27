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Російські царі самі б задушили чинний режим у Кремлі, - Резніков

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Для Росії вже не існує так званих "червоних ліній". У минулому російські царі за це вже б задушили чинний режим Кремля.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

Глава Міноборони наголосив, що РФ вважала своєю "червоною лінією" збільшення кордону з НАТО. Проте вступ Фінляндії до альянсу лише погіршило ситуацію для Москви.

"Вони зіпсували все, що тільки можна було. Візьмемо будь-яку лінійку царів Російської імперії, які будували Росію, "велику імперію" - я думаю, вони б самі задушили чинний режим. Тому що хотіли відсунути НАТО якнайдалі, а отримали 1200 км кордону з Фінляндією. Ми також стали сьогодні країною НАТО де-факто", - заявив Резніков.

Він нагадав, що Patriot у Польщі та НАТО в Україні також були, за словами Кремля, "червоною лінією". Проте зараз Україна сама отримала Patriot, а українські військові отримали навчаються у країнах НАТО.

"Хто б'є Росію? Українці. Тому оновлений режим Кремля буде зацікавлений, щоб Захід пішов на поступки, бо їм нема куди подітися. Або їх дотисне "дружній" Китай. І все", - зазначив міністр.

Нагадаємо, глава Міноборони вважає, що трибунал над Росією обов'язково має відбутися, а засідання варто провести у Маріуполі чи Харкові.

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