Российские цари сами бы задушили действующий режим в Кремле, - Резников

Глава Минобороны подчеркнул, что РФ считала своей "красной линией" увеличение границы с НАТО. Однако вступление Финляндии в альянс лишь усугубило ситуацию для Москвы.

"Они испортили все, что только можно было. Возьмем любую линейку царей Российской империи, строивших Россию, "великую империю" - я думаю, они бы сами задушили действующий режим. Потому что хотели отодвинуть НАТО как можно дальше, а получили 1200 км границы с Финляндией. Мы также стали сегодня страной НАТО де-факто", - заявил Резников.

Он напомнил, что Patriot в Польше и НАТО в Украине также были, по словам Кремля, "красной линией". Однако сейчас Украина сама получила Patriot, а украинские военные проходят обучение в странах НАТО.

"Кто бьет Россию? Украинцы. Поэтому обновленный режим Кремля будет заинтересован, чтобы Запад пошел на уступки, потому что им некуда деваться. Или их дожмет "дружественный" Китай. И все", - отметил министр.

Напомним, глава Минобороны считает, что трибунал над Россией обязательно должен состояться, а заседание следует провести в Мариуполе или Харькове.

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