Российские топ-чиновники могли попасть под удар во время атаки на Крым, - ISW

Крым, Вторник 23 сентября 2025 10:11
Российские топ-чиновники могли попасть под удар во время атаки на Крым, - ISW Иллюстративное фото: российские топ-чиновники могли попасть под удар во время атаки на Крым (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Украинские войска, вероятно, нанесли удар по высокопоставленным российским чиновникам во время атаки на оккупированный Крым в ночь с 21 на 22 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

"Министерство обороны России 22 сентября заявило, что украинские войска нанесли удар по курортной зоне в оккупированном Крыму, убив двух и ранив 15 человек. Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов 22 сентября заявил, что украинские войска нанесли удар по санаторию в оккупированном Форосе, Крым", - говорится в отчете.

Аналитики обратили внимание на сообщения нескольких российских источников, которые указали, что в санатории состоялась закрытая частная вечеринка, и что высокопоставленные российские чиновники, возможно, включая военных, присутствовали во время удара.

Отдельно подтвержден удар по аэродрому вблизи оккупированной Качи. Главное управление разведки Украины заявило, что были уничтожены два морских патрульных самолета Бе-12 и вертолет Ми-8, что подтверждают и геолокационные кадры.

Атаки на Крым

Напомним, вечером 21 сентября россияне пожаловались на атаку украинских дронов по санаторию "Форос" во временно оккупированном Крыму. Это место известно как "дача ФСБ", где неоднократно лично отдыхал российский диктатор Владимир Путин.

А украинская разведка впервые в истории уничтожила два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это произошло во временно оккупированном Крыму.

По данным российских СМИ, во временно оккупированном Крыму в результате атаки в ночь на 21 сентября были повреждены объекты противовоздушной обороны и военная инфраструктура.

