Росія постійно глушить військові супутники Британії і не тільки: що відомо

П'ятниця 03 жовтня 2025 12:50
UA EN RU
Росія постійно глушить військові супутники Британії і не тільки: що відомо Фото: РФ постійно глушить військові супутники країн Європи (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Росія постійно стежить в космосі за військовими супутниками Британії, а також намагається зібрати з них інформацію.

Про це заявив глава Космічного командування Британії, генерал-майор Пол Тедман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За його словами, Росія щотижня намагалася глушити військові супутники Великої Британії за допомогою наземних систем.

"У них на борту є корисні навантаження, які можуть бачити наші супутники, і вони намагаються зібрати з них інформацію", - сказав Тедман.

Він додав, що британські військові супутники були оснащені технологіями боротьби з глушильними перешкодами, однак "росіяни досить постійно глушать супутники".

На уточнене питання, як часто це відбувається, генерал відповів - щотижня.

За його словами, це було навмисно, і активність посилилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Росія та Китай випробували протисупутникову зброю

Тедман заявив, що РФ та Китай випробували протисупутникову зброю. Як Британія, так і США попереджали, що Москва розробляє можливості для розміщення ядерної зброї в космосі.

У той час як США вважають Китай головною загрозою, генерал Тедман вважає Росію більш безпосередньою небезпекою.

"Я б сказав, що китайці мають набагато складніші можливості, але росіяни мають більше бажання використовувати свої контркосмічні системи", - підсумував глава космічного командування.

Генерал Тедман ще зазначив, що стурбований ситуацією в космосі - не лише загрозами, а й ростом та скупченням космічних ресурсів.

Наразі на орбіті перебуває близько 45 000 об’єктів, включаючи близько 9 000 супутників. Цього року в космос буде запущено ще 300 ракет.

Зазначимо, у вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Росія стежила за двома супутниками Intelsat, які використовувалися німецькими військовими.

"Вони можуть глушити, засліплювати, маніпулювати або кінетично порушувати роботу супутників",- сказав він на космічній конференції в Берліні.

Нагадаємо, Британія вже залучена в операції проти Росії на прохання Вашингтона. Мова йде про надання розвідданих Києву.

Повідомлялось також, що РФ готувала диверсії навколо британських островів. Задля цього корабель Росії шпигував за підводними суднами Європи.

Російська Федерація Великобританія Космічна розвідка
