Російські супутники коригують вогонь хуситів по Саудівській Аравії, - AP

Удари хуситів та іракських бойовиків, які є союзники Ірану, коригуються за допомогою російських супутників. Зокрема атаки у вересні по Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Associated Press.

Росія коригує вогонь

У вересні підтримувані Іраном бойовики завдали високоточного удару та уразили насосні станції найважливішого нафтопроводу Саудівської Аравії. Через кілька днів ще один удар був завданий по військовій авіабазі країни.

AP дізналося, що за кілька днів до цього російські супутники-розвідники знаходилися над цими об'єктами.

Приватна геопросторова розвідувальна фірма дослідила 40 ракетних атак і ударів дронами по Саудівській Аравії з 1 липня по 19 жовтня.

У кожному випадку фірма виявила однакову схему обертання російських урядових і військових супутників над цими районами протягом кількох днів до і після атаки.

"Ми виявили 100% збіг між активністю супутників та ударами", - сказав Наваф Обаїд, засновник женевської компанії AURORAH Geosignal Intelligence.

Супутники РФ допомагають Ірану

Троє чиновників повідомили Associated Press, що хусити та інші іранські союзники отримали вигоду від російської розвідки, а також від китайських можливостей. Іранські радники на місцях проаналізували та передали розвідувальні дані своїм союзникам, повідомляє AP.

Росія та Іран мають давню угоду про військову співпрацю, включно з передачею технологій безпілотників. Американські та європейські чиновники заявили, що Росія обмінювалася розвідувальними даними з Іраном.

Удари по Саудівській Аравії

Уранці 10 вересня численні удари безпілотників з Іраку вразили три критично важливі насосні станції вздовж нафтопроводу "Схід-Захід" Саудівської Аравії. Нафта з нього раніше поступала на ринок на тлі атак Ірану на судноплавство в Ормузькій протоці.

Тиждень потому авіабаза короля Фахда в Таїфі була вражена кількома снарядами, випущеними хуситами. Поряд з ангарами на базі було пошкоджено винищувач Eurofighter Typhoon італійських ВПС.

В обох випадках фірма Обейда спостерігала 50% збільшення кількості російських супутників, що оберталися над цілями, протягом 72-годинного періоду до та після ударів порівняно з липнем.

Обейд сказав, що такі ж супутникові схеми спостерігалися у зв'язку з іранськими ударами по американських базах на Близькому Сході.