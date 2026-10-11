Хусити атакували аеропорт Саудівської Аравії: 12 загиблих, понад 300 поранених

Міжнародний аеропорт Ер-Ріяда 10 жовтня зазнав нападу, який став найкривавішим інцидентом у Саудівській Аравії за понад десять років. Загинули 12 людей, ще 309 дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними саудівського управління цивільної авіації, серед загиблих — четверо громадян Саудівської Аравії, двоє громадян Бангладеш та по одній людині зі США, Йорданії, Палестини, Сирії, Судану й Єгипту. Загальна кількість поранених сягнула 309 осіб.

Це вже третій напад на міжнародний аеропорт імені короля Халіда протягом тижня. Два попередні удари забрали життя чотирьох людей і пошкодили пасажирський літак, який перебував на злітно-посадковій смузі.

Після суботнього нападу всі рейси з Ер-Ріяда перенаправили, а роботу аеропорту призупинили. Летовище обслуговує столицю Саудівської Аравії, де проживає близько восьми мільйонів людей.

Очевидці повідомляли про вибух і поранених усередині термінала. До аеропорту прибули понад десять машин швидкої допомоги. За словами одного з пасажирів, він побачив щось у небі, після чого біля виходу на посадку обвалилася частина стелі.

MASS CASUALTIES IN RIYADH



The damage from the attack on Riyadh’s King Khalid International Airport is extensive.



Saudi authorities now report 12 people killed and 309 injured after the airport was struck.



The Saudi-led coalition blames the Iran-backed Houthis for the attack.… pic.twitter.com/wHsSkZYBMP — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 11, 2026

Постраждалих доправляли до лікарень каретами швидкої допомоги та гелікоптерами. Деякі з них перебували у критичному стані.

Хусити не взяли на себе відповідальність за конкретний напад. Водночас представник угруповання заявив у соцмережі X, що аеропорт Ер-Ріяда нібито заблокований, і закликав міжнародні авіакомпанії уникати повітряного простору Саудівської Аравії. Виняток зробили для повітряного простору над Меккою та Медіною.

Посольство США в Ер-Ріяді закликало американських громадян не відвідувати аеропорт і прилеглі території.

США можуть долучитися до ударів по хуситах

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість приєднатися до саудівських ударів по хуситах. За його словами, рішення можуть ухвалити найближчим часом.

"Можливо. Ми розглянемо це. Ми щойно дізналися про останній напад, тож ухвалимо рішення. Ми діємо дуже швидко", - сказав Трамп журналістам.

Державний секретар США Марко Рубіо засудив атаки на аеропорт, заявивши, що вони демонструють зневагу до життя невинних цивільних. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також засудив напад і наголосив, що удари по цивільному населенню та інфраструктурі порушують міжнародне право.

Саудівська військова коаліція пообіцяла відповісти на напад на аеропорт.

