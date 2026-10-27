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Российские спутники корректируют огонь хуситов по Саудовской Аравии, - AP

20:35 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Российские спутники корректируют огонь хуситов по Саудовской Аравии, - AP Фото: йеменские боевики-хуситы (Getty Images)
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Удары хуситов и иракских боевиков, являющихся союзниками Ирана, корректируются с помощью российских спутников. В частности, атаки в сентябре по Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Россия корректирует огонь

В сентябре поддерживаемые Ираном боевики нанесли высокоточный удар и поразили насосные станции важнейшего нефтепровода Саудовской Аравии. Через несколько дней еще один удар был нанесен по военной авиабазе страны.

AP узнало, что за несколько дней до этого российские спутники-разведчики находились над этими объектами.

Частная геопространственная разведывательная фирма исследовала 40 ракетных атак и ударов дронами по Саудовской Аравии с 1 июля по 19 октября.

В каждом случае компания выявила одинаковую схему вращения российских правительственных и военных спутников над этими районами в течение нескольких дней до и после атаки.

"Мы обнаружили 100% совпадение между активностью спутников и ударами", - сказал Наваф Обаид, основатель женевской компании AURORAH Geosignal Intelligence.

Спутники РФ помогают Ирану

Трое чиновников сообщили Associated Press, что хуситы и другие иранские союзники извлекли выгоду от российской разведки, а также от китайских возможностей. Иранские советники на местах проанализировали и передали разведывательные данные своим союзникам, сообщает AP.

Россия и Иран имеют давнее соглашение о военном сотрудничестве, включая передачу технологий беспилотников. Американские и европейские чиновники заявили, что Россия обменивалась разведывательными данными с Ираном.

Удары по Саудовской Аравии

Утром 10 сентября многочисленные удары беспилотников из Ирака поразили три критически важных насосных станции вдоль нефтепровода "Восток-Запад" Саудовской Аравии. Нефть из него ранее поступала на рынок на фоне атак Ирана на судоходство в Ормузском проливе.

Неделю спустя авиабаза короля Фахда в Таифе была поражена несколькими снарядами, выпущенными хуситами. Наряду с ангарами на базе был поврежден истребитель Eurofighter Typhoon итальянских ВВС.

В обоих случаях фирма Обейда наблюдала 50% увеличения количества вращающихся над целями российских спутников в течение 72-часового периода до и после ударов по сравнению с июлем.

Обейд сказал, что такие же спутниковые схемы наблюдались в связи с иранскими ударами по американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее РБК-Украина писало, чтомеждународный аэропорт Эр-Рияда 10 октября подвергся воздушному нападению хуситов. Погибли 12 человек, еще 309 получили ранения.

Кроме того, Саудовская Аравия решила остановить наступление боевиков-хуситов, успех которого перекрыл ключевые проливы в Красном море. Есть планы выступить против иранских прокси вместе с Йеменом.

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