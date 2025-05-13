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Російські "Су" могли збиватися рідкісними системами С-300В1: подробиці від Defense Express

Вівторок 13 травня 2025 15:26
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Російські "Су" могли збиватися рідкісними системами С-300В1: подробиці від Defense Express Фото: Російські літаки Су могли знищуватися С-300В1 (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Міноборони оприлюднило відео, де можливо фігурує рідкісні ЗРК С-300В1. Ці комплекси можуть вражати цілі на відстані до 100 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як пише видання, у ролику військові розповідають про використання систем протиповітряної оборони для знищення крилатих ракет і російських бойових літаків, які скидали керовані авіабомби по позиціях ЗСУ і прифронтових містах.

У відео бійці говорили, що ЗРК застосовували для знищення ракет, спрямованих на критичну інфраструктуру, а також для збивання літаків типу "Су".

Такі літаки активно використовуються окупантами для скидання УАБ по лінії фронту.

Повітряні Сили вже заявляли про збиття російських "Су" - зокрема, 14 серпня 2024 року та 18 лютого 2025 року, не розкриваючи подробиць.

Також 12 жовтня 2024 року росіяни втратили "Су-34" під час бойового вильоту, але обставини не уточнювали.

За даними аналітиків, це відео одна з небагатьох офіційних згадок про ЗРК С-300В1 у відкритих джерелах від початку повномасштабної війни.

До цього подібна згадка з'являлася тільки в одному з відео Повітряних Сил у лютому 2025 року, на що звертали увагу західні аналітики.

С-300В1

Це радянський зенітно-ракетний комплекс на базі шасі танка Т-80. Він використовує ракети 9М83 (по чотири на пусковій установці) або 9М82 (по дві). Обидва типи мають дальність стрільби до 100 км.

За даними Defense Express, саме ракети 9М83 використовуються в Силах оборони, вони ще більш рідкісні, ніж ракети 5В55, які стоять на озброєнні С-300ПТ/ПС.

Збиття СУ-30

Нагадаємо, 2 травня українські військові збили два російських Су-30 у Чорному морі.

Українські розвідники збили два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker за допомогою ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder.

Це перший випадок, коли винищувачі були збиті безпілотними катерами, і перше застосування AIM-9 з безпілотного катера для знищення противника.

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