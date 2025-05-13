Российские "Су" могли сбиваться редкими системами С-300В1: подробности от Defense Express
Минобороны обнародовало видео, где возможно фигурирует редкие ЗРК С-300В1. Эти комплексы могут поражать цели на расстоянии до 100 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Как пишет издание, в ролике военные рассказывают об использовании систем противовоздушной обороны для уничтожения крылатых ракет и российских боевых самолетов, которые сбрасывали управляемые авиабомбы по позициям ВСУ и прифронтовым городам.
В видео бойцы говорили, что ЗРК применяли для уничтожения ракет, направленных на критическую инфраструктуру, а также для сбивания самолетов типа "Су".
Такие самолеты активно используются оккупантами для сброса УАБ по линии фронта.
Воздушные Силы уже заявляли о сбитии российских "Су" - в частности, 14 августа 2024 года и 18 февраля 2025 года, не раскрывая подробностей.
Также 12 октября 2024 года россияне потеряли "Су-34" во время боевого вылета, но обстоятельства не уточняли.
По данным аналитиков, это видео одно из немногих официальных упоминаний о ЗРК С-300В1 в открытых источниках с начала полномасштабной войны.
До этого подобное упоминание появлялось только в одном из видео Воздушных Сил в феврале 2025 года, на что обращали внимание западные аналитики.
С-300В1
Это советский зенитно-ракетный комплекс на базе шасси танка Т-80. Он использует ракеты 9М83 (по четыре на пусковой установке) или 9М82 (по две). Оба типа имеют дальность стрельбы до 100 км.
По данным Defense Express, именно ракеты 9М83 используются в Силах обороны, они еще более редкие, чем ракеты 5В55, которые стоят на вооружении С-300ПТ/ПС.
Сбитие СУ-30
Напомним, 2 мая украинские военные сбили два российских Су-30 в Черном море.
Украинские разведчики сбили два многоцелевых истребителя Су-30 Flanker с помощью ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder.
Это первый случай, когда истребители были сбиты беспилотными катерами, и первое применение AIM-9 с беспилотного катера для уничтожения противника.
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