Російські школярі переплутали емблеми: вітали своїх військових символом ССО ЗСУ (фото)

У російських школах учні вирішили привітати військових з Днем Сил спеціальних операцій РФ, однак замість емблеми ССО Росії на малюнках зобразили символи українських спецпризначенців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Як повідомили в ССО, українські військові провели своєрідний "урок патріотизму" та "покращили навчальний процес у школах ворога". Діти, не знаючи, як виглядає емблема російських ССО, створили колекцію малюнків, на яких зобразили символи Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Емблема ССО ЗСУ містить зображення срібного вовка, підперезаного золотим поясом, на фоні лаврового вінка, з двозубцем князя Святослава Хороброго та девізом "Іду на Ви". Натомість на емблемі ССО Росії зображені сірий вінок, золотий лук із натягнутою стрілою та двоголовий орел.
Раніше РБК-Україна писало, що військовослужбовці Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели успішну операцію на Донецькому напрямку, знищивши взвод російських окупантів під час дронового нальоту на промисловий комплекс. Оператори 3-го полку ССО здійснили атаку, в результаті якої було ліквідовано близько взводу ворожих солдатів, а одного з них взято в полон. Полонений надав цінну інформацію про розташування ворожих сил та складів боєприпасів, які були знищені того ж дня.
Також ми розповідали, що бійці ССО ЗСУ провели успішну операцію в Курській області, під час якої ліквідували двох північнокорейських солдатів та захопили важливі документи ворога. Крім того, за допомогою дронів було знищено сім окупантів, а ще десять отримали поранення. Серед трофеїв - засоби індивідуального захисту, військова екіпіровка, зброя та засоби зв’язку, що можуть містити цінну інформацію про плани противника.
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