Російські школярі переплутали емблеми: вітали своїх військових символом ССО ЗСУ (фото)

Раніше РБК-Україна писало, що військовослужбовці Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели успішну операцію на Донецькому напрямку, знищивши взвод російських окупантів під час дронового нальоту на промисловий комплекс. Оператори 3-го полку ССО здійснили атаку, в результаті якої було ліквідовано близько взводу ворожих солдатів, а одного з них взято в полон. Полонений надав цінну інформацію про розташування ворожих сил та складів боєприпасів, які були знищені того ж дня.

Також ми розповідали, що бійці ССО ЗСУ провели успішну операцію в Курській області, під час якої ліквідували двох північнокорейських солдатів та захопили важливі документи ворога. Крім того, за допомогою дронів було знищено сім окупантів, а ще десять отримали поранення. Серед трофеїв - засоби індивідуального захисту, військова екіпіровка, зброя та засоби зв’язку, що можуть містити цінну інформацію про плани противника.

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