Российские школьники перепутали эмблемы: поздравляли своих военных символом ССО ВСУ (фото)

В российских школах ученики решили поздравить военных с Днем Сил специальных операций РФ, однако вместо эмблемы ССО России на рисунках изобразили символы украинских спецназовцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.
Как сообщили в ССО, украинские военные провели своеобразный "урок патриотизма" и "улучшили учебный процесс в школах врага". Дети, не зная, как выглядит эмблема российских ССО, создали коллекцию рисунков, на которых изобразили символы Сил специальных операций ВСУ.
Эмблема ССО ВСУ содержит изображение серебряного волка, подпоясанного золотым поясом, на фоне лаврового венка, с двузубцем князя Святослава Храброго и девизом "Иду на Вы". Зато на эмблеме ССО России изображены серый венок, золотой лук с натянутой стрелой и двуглавый орел.
Ранее РБК-Украина писало, что военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешную операцию на Донецком направлении, уничтожив взвод российских оккупантов во время дронового налета на промышленный комплекс. Операторы 3-го полка ССО осуществили атаку, в результате которой было ликвидировано около взвода вражеских солдат, а один из них взят в плен. Пленный предоставил ценную информацию о расположении вражеских сил и складов боеприпасов, которые были уничтожены в тот же день.
Также мы рассказывали, что бойцы ССО ВСУ провели успешную операцию в Курской области, во время которой ликвидировали двух северокорейских солдат и захватили важные документы врага. Кроме того, с помощью дронов было уничтожено семь оккупантов, а еще десять получили ранения. Среди трофеев - средства индивидуальной защиты, военная экипировка, оружие и средства связи, которые могут содержать ценную информацию о планах противника.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.