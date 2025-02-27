Российские школьники перепутали эмблемы: поздравляли своих военных символом ССО ВСУ (фото)

Ранее РБК-Украина писало, что военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешную операцию на Донецком направлении, уничтожив взвод российских оккупантов во время дронового налета на промышленный комплекс. Операторы 3-го полка ССО осуществили атаку, в результате которой было ликвидировано около взвода вражеских солдат, а один из них взят в плен. Пленный предоставил ценную информацию о расположении вражеских сил и складов боеприпасов, которые были уничтожены в тот же день.

Также мы рассказывали, что бойцы ССО ВСУ провели успешную операцию в Курской области, во время которой ликвидировали двух северокорейских солдат и захватили важные документы врага. Кроме того, с помощью дронов было уничтожено семь оккупантов, а еще десять получили ранения. Среди трофеев - средства индивидуальной защиты, военная экипировка, оружие и средства связи, которые могут содержать ценную информацию о планах противника.

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