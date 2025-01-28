Бійці ССО знищили солдатів КНДР та захопили документи ворога у Курській області

Бійці Сил спеціальних операцій провели зачистку ворожих позицій у Курській області. Вони завдали значних втрат противнику в живій силі та захопили важливі трофеї ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Під час бою оператори ССО ліквідували двох північнокорейських солдатів. Крім того, за допомогою скидів з дронів наші воїни знищили 7 окупантів, ще 10 зазнали поранення.

Також оператори 8-го полку ССО на ворожих позиціях виявили та захопили:

засоби індивідуального захисту та військову екіпіровку окупантів, далекомір "ДЛ-5";

тепловізійний приціл "1ПН139-1";

штурмову гвинтівку АК-12 з прицілом "1П87";

засоби зв’язку, які можуть містити дані про пересування та плани ворога.

Крім того, знайдено документи ворога. Отримані трофеї, зокрема, техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси противника.



Фото: бійці ССО захопили документи ворога у Курській області (t.me/ukr_sof)

Бої в Курській області

Наприкінці літа минулого року українські війська захопили значні території по території Курської області РФ. Це призвело до того, що Росія була змушена залучати до бойових дій солдатів з Північної Кореї. Але через недостатню підготовку та відсутність спільної мови, північнокорейські війська зазнали значних втрат.